مصر تخصص 35 مليار دولار لسداد القروض في الموازنة الجديدة

خصصت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان المصري، 555 مليارا و569 مليون جنيه (ما يعادل 35 مليار دولار) من الموازنة العامة للدولة؛ لسداد قروض العام المالي الجاري 2020-2021، بزيادة قدرها 180 مليارا و3 ملايين جنيه، مقارنة مع العام السابق.

ووفقا لبيان لجنة الموازنة، فقد بلغت مخصصات سداد القروض واستهلاك الأوراق المالية المحلية نحو 519 مليارا و291 مليون جنيه، بزيادة قدرها 194 مليارا و876 مليون جنيه، منها 344 مليارا و803 ملايين جنيه، لسداد استهلاك الأوراق المالية بخلاف الأسهم، و174 مليارا و488 مليون جنيه لسداد القروض.

وبلغت مخصصات سداد القروض واستهلاك الأوراق المالية الأجنبية نحو 36 مليارا و278 مليون جنيه، لتحقق انخفاضا قدره 14 مليارا و873 مليون جنيه عن موازنة العام المالي الجاري.

وكشفت وزارة المالية المصرية، في وقت سابق، عن الملامح الأولى لمشروع الموازنة العامة للدولة في العام المالي (2020 -2021)، متضمنة استهداف خفض العجز الكلي، ونسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولي رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي؛ جراء تفشي فيروس كورونا.