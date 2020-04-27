بنوك لبنان تحدد سعر صرف عند 3000 ليرة للدولار للسحب من حسابات بالدولار

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قال مصدران مصرفيان اليوم الاثنين، إن بنوكا لبنانية حددت سعر صرف عند 3000 ليرة للدولار للسحب من حسابات بالدولار الأمريكي هذا الأسبوع، وهو ما يقل بنحو 50% عن القيمة الرسمية المربوطة بها العملة. ووفقا لتعميم للبنك المركزي الأسبوع الماضي، فإن المودعين لحسابات بالدولار في لبنان سيحصلون على النقد بالعملة المحلية بسعر السوق المنصوص عليه في إطار الحدود المعتمدة لدى المصرف المعني. وانخفضت الليرة اللبنانية منذ أكتوبر/ تشرين الأول، حين انزلق لبنان بشكل أعمق في أزمة مالية، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وغذى حالة من عدم الاستقرار ومنع سحب المودعين لمدخراتهم بالدولار.