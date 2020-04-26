عائلة رجل الأعمال الهندي "شيتي" تعلق على قرار تجميد حساباتها المصرفية في الإمارات

علقت عائلة رجل الأعمال الهندي "بي آر شيتي"، مؤسس مجموعة "إن إم سي" للرعاية الصحية، على قرار مصرف الإمارات المركزي بتجميد حساباتها المصرفية.

وطلب مصرف الإمارات المركزي في وقت سابق، اليوم، تجميد الحسابات المصرفية لرجل الأعمال وحسابات عائلته إلى جانب الشركات التي يمتلك فيها حصة.

وقالت العائلة، في بيان، إن"القرار قد يعرض كل أعمال المجموعة وموظفيها وقدرتها على تلبية طلبات الإمداد لخطر الانقطاع، لا سيما في هذا الوقت الذي نشهد فيه أزمة صحية عالمية"، بحسب ما أوردته صحيفة "البيان" الإماراتية.

وتعمل شركات عائلة "شيتي" في مجالات عدة منها الأمن الغذائي، والإمداد، والصناعات الدوائية، وإدارة النفايات الطبية، وخدمات تموين الطعام للمنشآت الصناعية.

وأدرج المركزي العديد من الشركات المرتبطة برجل الأعمال الهندي على القائمة السوداء جنبًا إلى جنب مع إدارتها العليا بالكامل، وعدد من الموظفين الرئيسين لهذه الشركات في القائمة بالمثل.

ويواجه رجل الأعمال الهندي المؤسس ورئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة "إن إم سي" للرعاية الصحية، اتهامات جنائية في الإمارات.

وأصدرت المحكمة العليا في المملكة المتحدة، في التاسع من أبريل/ نيسان الجاري، قرارها بتعيين حارس قضائي على "إن إم سي"، استجابةً للطلب الذي تقدّم به بنك أبوظبي التجاري، وعدم اعتراض الشركة على هذا الطلب.