بنكان مصريان حكوميان يجمعان 6 مليارات دولار من شهادات مرتفعة العائد

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تمكن أكبر بنكين حكوميين في مصر، من جمع قرابة 100 مليار جنيه مصري (6.37 مليار دولار) من حصيلة شهادات ادخار جديدة عالية العائد طرحاها الشهر الماضي. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن مسؤولين في البنكين، أن عائد الشهادة، التي أُطلقت في 22 آذار/ مارس، لمدة عام واحد، يبلغ 15%. وقال نائب رئيس البنك الأهلي المصري إن "البنك جمع 66 مليار جنيه"، في حين قال رئيس بنك مصر إن حصيلة الشهادات بلغت 30.6 مليار جنيه. ويقول المحللون إن هذه الشهادة تستهدف على ما يبدو تعزيز الدخل مع الحد من ضغوط التضخم والدولرة بعد تفشي فيروس كورونا.