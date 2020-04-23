تأجيل أقساط قروض الموظفين السعوديين لمدة 3 أشهر دون رسوم

قررت مؤسسة النقد العربي السعودي، تأجيل جميع أقساط القروض للموظفين السعوديين، لمدة 3 أشهر دون رسوم، وفق بيان صدر عن المؤسسة.

وقالت المؤسسة، في بيان لها، إنها وجّهت البنوك بتأجيل سداد أقساط ثلاثة أشهر لكافة المنتجات التمويلية، دون أي تكلفة أو رسوم إضافية للعاملين السعوديين المشمولين بالدعم، وفقًا لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند).

وأوضحت المؤسسة، أن تلك الخطوة مقترنة بأن يتم تأجيل سداد الأقساط المشار إليها أعلاه، دون الحاجة إلى تقديم أي طلب من العميل، مع أهمية إشعار العميل بذلك، ومراعاة قبول ومعالجة طلبات العملاء، غير الراغبين بتأجيل الأقساط.