البنك الدولي: تحويلات العمالة المهاجرة ستنخفض 142 مليار دولار في 2020‎

قدر البنك الدولي أن التحويلات العالمية ستنخفض 142 مليار دولار في 2020، وهو أكبر هبوط في التاريخ الحديث، بينما تكبح أزمة فيروس كورونا التحويلات النقدية إلى أسر تشتد حاجتها إليها في الدول الأكثر فقرا.

وأفاد البنك الأربعاء، في تقرير، بأنه ستنخفض الأموال التي ترسلها العمالة المهاجرة إلى بلدانها بحوالي 20%، وهي نسبة مرتفعة نحو أربع مرات عن مستوياتها إبان الأزمة المالية في 2009، يرجع إلى حد بعيد إلى انخفاض أجورهم والوظائف في الخارج.

وقال رئيس البنك ديفيد مالباس، إن "التحويلات مصدر حيوي للدخل في الدول النامية، فالركود الاقتصادي الحالي بسبب كوفيد- 19 يؤثر بشدة على القدرة على تحويل أموال للوطن ويزيد من أهمية تقليص فترة التعافي للاقتصادات المتقدمة".

من ناحيته، قال ديليب راثا الذي قاد فريقا وضع التقرير الجديد للبنك الدولي عن تأثير كوفيد-19 على التحويلات، إن "انخفاض التحويلات منذ بداية العام الجاري هو الأكبر منذ بدأ البنك تسجيل بيانات في العام 1980".