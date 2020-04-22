"المركزي العماني" يوجه البنوك بتأجيل سداد أقساط القروض الشخصية والإسكانية

وجه البنك المركزي العماني اليوم الأربعاء، تعميما إلى كافة البنوك وشركات التمويل والتأجير يتعلق بتأجيل سداد الأقساط الشهرية للقوى العاملة العمانية المخفضة أجورهم.

وتعلق التعميم بتأجيل سداد أقساط القروض المقدمة من قبل المصارف التقليدية الشخصية والإسكانية والتمويل المقدم من قبل المصارف والنوافذ الإسلامية لكافة أنواع التمويل الشخصي والإسكاني، إضافة إلى التمويل الشخصي المقدم من قبل شركات التمويل والتأجير التمويلي للقوى العاملة العمانية المخفضة أجورهم.

وبحسب التعميم الذي نشرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية، يكون التأجيل لمدة 3 أشهر من تاريخ بدء التأجيل، ويبدأ العمل بالقرار اعتبارا من أجور شهر أيار مايو 2020 وحتى إشعار آخر.

كما دعا البنك المركزي إلى تأجيل سداد الأقساط وفقا لما ورد أعلاه، دون احتساب أي فوائد أو أرباح على الرصيد المستحق للقرض أو التمويل خلال فترة التأجيل ودون أي رسوم إضافية، والعمل على إعادة جدولة القروض أو التمويل إن تطلب الأمر.

يأتي ذلك تنفيذا لقرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (کوفید 19) والصادرة بتاريخ 15 نيسان أبریل الجاري حول حزمة من الإجراءات الاقتصادية للحدّ من تأثيرات التدابير الاحترازية المرتبطة بانتشار فيروس كورونا.

وحتى ظهر يوم الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، تسجيل 106 إصابات بفيروس كورونا ما يرفع الإجمالي إلى ألف و614 حالة بينها 8 وفيات و238 حالة تماثلت للشفاء.

وأوضحت الوزارة، أن من بين الحالات الجديدة 35 حالة لعمانيين و71 لمقيمين أجانب.