مصر ترفع الحد الأقصى للسحب من البنوك وماكينات الصراف الآلي بداية من رمضان

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قال رئيس اتحاد بنوك مصر، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، محمد الإتربي، إن اتحاد بنوك مصر، اتفق مع البنك المركزي على تعديل حدود سحب الأفراد من البنوك، وأجهزة الصراف الآلي بداية شهر رمضان. وأضاف الإتربي على حسابه في فسيبوك، أن "الحد اليومي لعمليات السحب النقدي بفروع البنوك، سيصبح 50 ألف جنيه، بدلا من عشرة آلاف جنيه، ومن أجهزة الصراف الآلي، عشرين ألف جنيه، بدلا من خمسة آلاف جنيه". ووضع البنك المركزي نهاية مارس/آذار حدًا أقصى للأفراد لعمليات السحب من البنوك، وماكينات الصراف الآلي، في خطوة كانت تهدف حينها على ما يبدو، للسيطرة على التضخم واكتناز الأموال، أثناء انتشار فيروس كورونا.