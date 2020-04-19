سلطنة عمان تخفض ميزانيتها العامة 500 مليون ريال

سلطنة عمان تخفض ميزانيتها العامة 50...

المصدر: رويترز

قالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية اليوم الأحد؛ إن سلطنة عمان قلصت ميزانيتها العامة 500 مليون ريال (1.3 مليار دولار) نتيجة لتخفيضات تقررت حديثا وإنها ستأخذ إجراءات جديدة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد.
وكانت وزارة المالية العمانية وجهت جميع الوزارات إلى تقليص ميزانيات التنمية عشرة بالمئة وميزانيات التشغيل عشرة بالمئة أيضا.
وفي الشهر الماضي، خفضت الحكومة الميزانية المخصصة للهيئات الحكومية للعام 2020 خمسة بالمئة.

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