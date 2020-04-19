سلطنة عمان تخفض ميزانيتها العامة 500 مليون ريال

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

خفضت سلطنة عمان ميزانيتها العامة بمقدار 500 مليون ريال، نتيحة لتخفيضات سابقة، لأخذ إجراءات جديدة من أجل استقرار الاقتصاد بالبلاد.