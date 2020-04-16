جورجيفا تشدد على دعم الأسواق الناشئة ووقف نزوح رؤوس الأموال‎

حثت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، الحكومات والقطاع الخاص على بذل ما بوسعهم لمساعدة الأسواق الناشئة والدول النامية على اجتياز التداعيات الاقتصادية والصحية لجائحة فيروس كورونا.

وأشادت جورجيفا بقرار مجموعة العشرين ونادي باريس أمس الأربعاء تعليق مدفوعات خدمة الدين للدول الأشد فقرا بشكل مؤقت، وقالت إن اللجنة التوجيهية لصندوق النقد قد حثت بالإجماع الدائنين من القطاع الخاص على المشاركة في المبادرة للحيلولة دون إفلاسات لا داعي لها.

وأبلغت مؤتمرا صحفيا عن بعد أن صندوق النقد والبنك الدولي يدرسان أيضا سبل تخفيف العبء عن الدول الأخرى المثقلة بالديون، مضيفة أن من الضروري وقف النزوح الهائل لرؤوس الأموال عن الأسواق الناشئة والدول النامية.