صندوق النقد يتوقع انكماش ناتج لبنان 12% خلال 2020 وسط أزمة‎

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، إنه يتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للبنان 12% في 2020، وسط أزمة مالية استنزفت العملة الصعبة في البلد ودفعته للتخلف عن سداد مدفوعات الدين.

وفي إطار مراجعته الإقليمية لاقتصادات الشرق الأوسط، وآسيا الوسطى، للعام 2020، قال تقرير أصدره الصندوق إن الناتج الإجمالي الحقيقي للبنان انكمش 6.5% في 2019، وإن التضخم سيبلغ 17% في 2020 مقارنة مع 2.9% في العام السابق.

ويمر لبنان بأزمة مالية كاسحة شهدت عملته تراجعًا نحو 50% في سوق موازية، والبطالة تقفز، والبنوك تفرض قيودًا صارمة على حركة رؤوس الأموال لصيانة الدولارات الشحيحة.

وفي تقديره السابق الصادر في أكتوبر/ تشرين الأول، توقع صندوق النقد نمو اقتصاد لبنان 0.9% في 2020. وكان ذلك قبل اندلاع احتجاجات عارمة ضد النخب الحاكمة في البلاد في 17 أكتوبر/ تشرين الأول، مما سرَّع وتيرة أزمة اقتصادية ظلت كامنة لفترة.

وقال الصندوق، اليوم، إن العجز المالي للحكومة سيصل إلى 15.3% في 2020، من 10.7% في 2019.