مسؤولو مالية "العشرين" يتفقون على تعليق ديون الدول الأشد فقرا

قال مسؤولو المالية بدول مجموعة العشرين في بيان مشترك، اليوم الأربعاء، إنهم اتفقوا على نهج منسق حيال تعليق مدفوعات خدمة الدين للدول الأشد فقرًا.

ودعا المسؤولون الدائنين من القطاع الخاص إلى المساهمة في المبادرة "بشروط مكافئة".

من جهتها، أشادت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، وديفيد مالباس رئيس البنك الدولي بالاتفاق.

وقال مصدر مطلع على سير اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول المجموعة: إن تعليق خدمة الدين سيسري من أول مايو أيار إلى 31 ديسمبر كانون الأول، مع إمكانية تجديده في 2021.

وقالت جورجيفا في بيان لاجتماع المجموعة: إن صندوق النقد يسعى "بشكل عاجل" للحصول على موارد جديدة بنحو 18 مليار دولار لصندوقه الائتماني للنمو، والحد من الفقر، ويستكشف كيف يمكن استخدام حقوق السحب الخاصة في دعم هذا الجهد.