بنك "أبوظبي التجاري" يتقدم بشكوى جزائية ضد أفراد على صلة بـ"إن.إم.سي" هيلث

قال بنك أبوظبي التجاري، وهو مقرض رئيسي لإن.إم.سي هيلث، اليوم الأربعاء، إنه تقدم بشكوى "جزائية" بحق عدد من الأفراد على صلة بشركة إدارة المستشفيات للنائب العام في أبوظبي.

ولم يسم البنك الأفراد، ولكنه ذكر في بيان، أن الخطوة تتفق مع هدفه حماية حقوقه.

وذكر البنك في بيانه "يؤكد بنك أبوظبي التجاري، أنه باشر بإجراءات شكوى جزائية لدى النيابة العامة في أبوظبي، ضد عدد من الأفراد الذين لهم علاقة بمجموعة إن.إم.سي للرعاية الصحية، ويأتي هذا الإجراء في إطار التزام بنك أبوظبي التجاري بالمحافظة على حقوقه".

وعدلت إن.إم.سي حديثًا مركز ديونها إلى 6.6 مليار دولار، وهو ما يفوق بكثير تقديرات سابقة، وفقدت أسهم الشركة أكثر من نصف قيمتها منذ كانون الأول ديسمبر، بعد أن شككت مادي ووترز، المتخصصة في البيع على المكشوف في بياناتها المالية.

وبنك أبوظبي التجاري، المنكشف على إن.إم.سي هيلث، بدين يبلغ 981 مليون دولار، ضمن أكبر البنوك الإماراتية المقرضة لشركة إدارة المستشفيات.