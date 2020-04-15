سلطنة عمان تخفض الإنفاق الإنمائي 10...

أعلنت وزارة المالية في سلطنة عمان
، اليوم الأربعاء، عن تخفيض الموازنات الإنمائية لجميع الوزارات بنسبة 10%.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن منشور للوزارة أبلغت فيه جميع الوزارات والوحدات الحكومية المدنية بترشيد المصروفات المعتمدة للموازنات الإنمائية.
كما قررت الوزارة منح أولوية للقطاع الخاص، وضرورة التنسيق المسبق لأخذ الموافقة قبل طرح مناقصات أو إسناد أي أعمال أو الدخول في أي التزامات مالية على الموازنة الإنمائية المعتمدة.
وأكدت وزارة المالية أنه لن يتم النظر في توفير أي مخصصات مالية إضافية خلال العام الأمر الذي يقتضي الالتزام التام بما ورد في هذا المنشور تحقيقا للصالح العام ونظرا لاستمرار تأثيرات الأوضاع المالية والاقتصادية غير المواتية.
وشددت على أن هذه الخطوة تهدف إلى "مواجهة الآثار الناتجة عن انخفاض أسعار النفط وتحقيق الوفرة المالية في الإنفاق والتقليل من عجز الموازنة العامة للدولة".
وأمس الثلاثاء، أبلغت عمان جميع الهيئات الحكومية بخفض ميزانياتها التشغيلية بما لا يقل عن %10 في العام الحالي لتعويض انخفاض أسعار النفط، ويشمل ذلك مراجعة الرواتب والامتيازات.