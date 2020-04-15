سلطنة عمان تخفض الإنفاق الإنمائي 10...

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قال إعلام رسمي اليوم الأربعاء إن وزارة المالية بسلطنة عمان أبلغت جميع الوزارات والوحدات الحكومية المدنية بخفض السيولة المعتمدة للموازنات الإنمائية بنسبة 10%. كما قال إنه سيتم وقف إنشاء أي شركات حكومية لممارسة أي من نشاطات الأعمال ومنح أولوية للقطاع الخاص. وأمس الثلاثاء، أبلغت عمان جميع الهيئات الحكومية بخفض ميزانياتها التشغيلية بما لا يقل عن عشرة بالمئة في العام الحالي لتعويض انخفاض أسعار النفط، ويشمل ذلك مراجعة الرواتب والامتيازات.‎