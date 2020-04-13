مصرف الإمارات المركزي يحث البنوك التجارية على استخدام خطة تحفيز

حث المصرف المركزي في الإمارات البنوك التجارية على استخدام تدابير لرأسمال وسيولة بقيمة 70 مليار دولار دشنها المصرف لدعم الاقتصاد خلال تفشي فيروس كورونا.

وأعلن البنك المركزي على مدى الأسابيع القليلة الفائتة عن تدابير بقيمة 70 مليار دولار لضمان السيولة في النظام المصرفي، كي تستطيع البنوك دعم شركات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والأفراد.

ومنذ تدشين خطة الدعم في 14 مارس/ آذار، قدم البنك 10 مليارات درهم (2.72 مليار دولار) للبنوك على صورة تمويل بصفر فائدة وما يزيد عن 61 مليار درهم في صورة تخفيضات في الاحتياطي النقدي الإلزامي وفقا لما قاله البنك في بيان مساء أمس الأحد.

وقال البنك إن تلك الأموال "سيتم استخدامها بصورة مباشرة لفائدة الشركات والمستهلكين الذين تأثروا سلبا بتداعيات كوفيد-19".

وحث محافظ البنك عبد الحميد سعيد البنوك والمؤسسات المالية على العمل بما يتوافق مع مصالح الأفراد وشركات القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة لأهمية دورها في دفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد.

وحض البنوك التي لم تؤكد بعد مشاركتها في الخطة على فعل ذلك في أقرب وقت.