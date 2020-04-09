”الإسلامي للتنمية“ يمنح تونس تمويلا بـ279 مليون دولار لمواجهة تداعيات كورونا

قرر البنك الإسلامي للتنمية، منح الحكومة التونسية تمويلًا بقيمة 279 مليون دولار، لمساعدتها على مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وجاء ذلك، خلال اجتماع عبر الفيديو، اليوم الخميس، بين رئيس البنك بندر بن محمد الحجار، ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي في تونس سليم العزابي.

وأشار الحجار إلى أن هذه التمويلات تأتي في إطار معاضدة جهود الحكومة التونسية لاحتواء الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا.

وسيوجه التمويل المذكور لشراء الأدوية، واقتناء تجهيزات طبية للوقاية، وبناء قدرات الإطارات الطبية وشبه الطبية، ووحدات البحث والتطوير، بالإضافة إلى وضع خطة تمويل لمساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومتناهية الصغر، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

ويبلغ حجم التمويلات التي قدمها البنك الإسلامي للتنمية لتونس نحو 3.2 مليار دولار، منذ تأسيسه العام 1974.