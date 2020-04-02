تعيين عبدالحميد سعيد محافظا لمصرف الإمارات المركزي

قرر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، تعيين عبدالحميد سعيد محافظا للمصرف المركزي في البلاد، وفقا لمرسوم أصدره رئيس البلاد، وأوردته وكالة الأنباء الرسمية ”وام“.

ويمتلك عبدالحميد سعيد خبرة تزيد عن 35 عاما في مجال العمل المصرفي والخدمات المالية، اكتسبها من ”خلال عضويته في مجالس إدارات العديد من الجهات والمؤسسات مثل بنك أبوظبي الأول وشركة أبوظبي التنموية القابضة، وجهاز الإمارات للاستثمار إضافة إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية وقناة سكاي نيوز عربية“.

وبحسب الوكالة، فإن سعيد شغل أيضا عضوية كل من ”اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة ولجنة التدقيق والمخاطر والامتثال في شركة مبادلة للاستثمار“، إضافة إلى مناصب عديدة شغلها سابقا في ”سيتي بنك“.

يذكر بأن محافظ المصرف المركزي حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة أريزونا بالولايات المتحدة.