موديز تتبنى نظرة مستقبلية ”سلبية“ للأنظمة المصرفية في الخليج

غيرت وكالة ”موديز“ للتصنيف الائتماني نظرتها من ”مستقرة“ إلى ”سلبية“ للأنظمة المصرفية في الخليج لخمس دول، مع إبقائها على نظرتها السلبية للنظام المصرفي العُماني، وذلك على خلفية انهيار سعر النفط، وتفشي فيروس كورونا.

وقالت الوكالة إن أسعار النفط تقل كثيرًا عن المستوى الذي يجب أن تكون عليه لتحقيق التوازن في موازنات دول مجلس التعاون الخليجي الست.

وأضافت:“سيضغط ذلك على الإيرادات الحكومية ويؤدي إلى تخفيضات في الإنفاق، مما سيقوض النمو في قطاعات الاقتصاد غير النفطية التي تمارس البنوك أغلب أنشطتها فيها“.

وقالت إن البنوك ستشهد أيضًا انخفاضًا في تدفق الودائع، إذ تشكل الإيرادات الحكومية القدر الأكبر من الودائع في أغلب النظم المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضحت موديز أن تراجعًا في نشاط الأعمال بسبب القيود على الحركة الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا سيؤدي على الأرجح إلى زيادة في التعثر في سداد قروض البنوك وتنامي مخصصات خسائر القروض.

وبحسب الوكالة، فإن إجراءات التحفيز التي أطلقتها حكومات دول المنطقة وبنوكها المركزية لن تعوض التأثير الاقتصادي لجائحة فيروس كورونا إلا بشكل جزئي.

وقالت مصادر مصرفية لـ“رويترز“ هذا الأسبوع إن البنوك في منطقة الخليج أخذت تحد من نشاط الإقراض لديها لتقليص الخسائر المحتملة من أزمة فيروس كورونا والضغط المحتمل في السيولة الدولارية بسبب انخفاض أسعار النفط.