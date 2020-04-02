رفع الحد الأقصى للتمويل.. ”المركزي الكويتي“ يطلق حزمة تحفيزية جديدة لمجابهة تداعيات كورونا

أعلن بنك الكويت المركزي، اليوم الخميس، عن حزمة إجراءات تحفيزية جديدة لمجابهة تداعيات كورونا، تتضمن رفع الحد الأقصى المتاح للتمويل وخفض المتطلبات الرقابية للبنوك.

وتتضمن الحزمة الموجهة إلى البنوك المحلية، وفق منشور للبنك عبر صفحته على ”تويتر“، خفض المتطلبات الرقابية للبنوك، لإعطاء مساحة إضافية لها ”للقيام بدورها الحيوي تجاه القطاعات الاقتصادية المنتجة والعملاء المتضررين“ في ظل أزمة فيروس كورونا.

وأضاف البيان، أن التعليمات تتضمن تخفيض متطلبات كفاية رأس المال بمقدار 2.5% وتخفيض متطلبات معايير السيولة، وإعطاء مرونة إضافية للبنوك لتوفير السيولة للقطاعات الصغيرة والمتوسطة.

كما تشمل أيضًا خفض وزن المخاطر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من 75% إلى 25%، ورفع الحد الأقصى المتاح للتمويل من 90% إلى 100%، بجانب زيادة النسبة المسموحة للتمويل إلى قيمة العقار، بحسب البيان.