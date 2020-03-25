لجنة تحكم بفشل لبنان في سداد ديون‎

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اقترب حائزو التأمين ضد تخلف لبنان عن سداد الديون من تحصيل مدفوعات بعدما أصدرت لجنة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لقرارات مشتقات الدين حكما ”بالفشل في سداد“ ائتمان بعدما امتنع البلد عن سداد أصل سندات دولارية بقيمة 1.2 مليار دولار استحقت في التاسع من مارس/ آذار. جاء في البيان المنشور على موقع اللجنة أن الواقعة الائتمانية…