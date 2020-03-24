 رويترز: سلطنة عمان تعلق محادثات اقتراض بعد انهيار أسعار النفط – إرم نيوز‬‎

رويترز: سلطنة عمان تعلق محادثات اقتراض بعد انهيار أسعار النفط

رويترز: سلطنة عمان تعلق محادثات اقتراض بعد انهيار أسعار النفط

المصدر: رويترز

نقلت وكالة ”رويترز“ عن مصادر مطلعة أن سلطنة عمان علقت محادثات للاستدانة عن طريق قروض، إذ تتعامل الدولة مع تفشي فيروس كورونا وانهيار أسعار الخام.

وقالت مصادر في وقت سابق: إن السلطنة تجري محادثات مع البنوك بشأن خيارات تمويل عدة، بما في ذلك قرض بنحو ملياري دولار.

لكن ثلاثة مصادر مطلعة قالت: إن المحادثات جرى تعليقها بعد انهيار اتفاق تخفيضات الإنتاج بين أوبك وشركاء من خارج المنظمة، مما دفع أسعار النفط للتهاوي.

وسلطنة عمان، المثقلة بمستويات مرتفعة من الديون، أشد حساسية لتقلبات أسعار النفط من أغلب جيرانها الخليجيين.

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