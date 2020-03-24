رويترز: سلطنة عمان تعلق محادثات اقتراض بعد انهيار أسعار النفط

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نقلت وكالة ”رويترز“ عن مصادر مطلعة أن سلطنة عمان علقت محادثات للاستدانة عن طريق قروض، إذ تتعامل الدولة مع تفشي فيروس كورونا وانهيار أسعار الخام. وقالت مصادر في وقت سابق: إن السلطنة تجري محادثات مع البنوك بشأن خيارات تمويل عدة، بما في ذلك قرض بنحو ملياري دولار. لكن ثلاثة مصادر مطلعة قالت: إن المحادثات جرى…