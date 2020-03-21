مصرفي ليبيا: السراج سيرفع رسوم بيع النقد الأجنبي بضغط من الميليشيات

قال مسؤول مصرفي ليبي، إن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، قرر رفع الرسوم المفروضة على عمليات بيع النقد الأجنبي، وهو الإجراء الذي جنى من ورائه المصرف المركزي في طرابلس عشرات المليارات.

وأشار رمزي آغا رئيس لجنة السيولة النقدية بالمصرف المركزي في البيضاء، عبر صفحته على ”فيسبوك“، إن ”السراج رفض في وقت سابق رفع الرسوم في كتاب وجهه إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، لكنه سيتراجع عن موقفه بعد تدخلات (أمراء المليشيات) المسيطرين على الدولار“.

في هذا الكتاب السراج يرفض مقترح الكبير بزيادة الرسوم وبعد التدخلات من أمراء الميليشيات المسيطرين علي الدولار وتصريحات … تم النشر بواسطة ‏‎Ramzi Ragab Salim‎‏ في السبت، ٢١ مارس ٢٠٢٠

وقبل أيام رفض السراج طلب محافظ المصرف المركزي بطرابلس الصديق الكبير، برفع رسوم بيع العملة الأجنبية بسبب النقص الشديد في السلع والمواد وارتفاع أسعارها وأسعار العملات الأجنبية في السوق الموازي.

وفي ظل الأزمة الاقتصادية والطوارئ الصحية، فإن الشركات والموردين يطلبون اعتمادات مستندية من المصارف التجارية المحلية لتغطية عمليات الاستيراد. ومن شأن القرار الحالي في حال إقراره إحداث أزمة مواد غذائية وطبية في ليبيا.