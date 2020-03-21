منها تأجيل أقساط القروض.. إجراءات مصرفية جديدة في دبي لتخفيف تداعيات ”كورونا“

كشف القطاع المصرفي في دبي، بالإمارات العربية المتحدة، عن مبادرة تشمل جملة من الإجراءات والتدابير والمميزات الممنوحة لعملائه، تبدأ من 1 أبريل، وتستمر حتى 30 يونيو 2020، بهدف التخفيف من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا.

ووفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي، فإن المبادرة الجديدة تأتي بتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتتضمن طرح خطط سداد مرنة وإلغاء فوائد وتكاليف إضافية وتخفيض رسوم.

وتغطي أوجه التيسير المطروحة، مجموعة واسعة من الخدمات المقدمة للأفراد والشركات والأعمال على اختلاف أحجامها، بالإضافة إلى منح الأولوية للقطاعات الرئيسية المساهمة في الاقتصاد المحلي الأكثر تأثُّراً بسبب الوضع الراهن.

قروض التجزئة

وتمنح التسهيلات الجديدة ”فترات سماح تصل إلى ثلاثة أشهر بدون أي فوائد أو رسوم لأصحاب قروض التجزئة، الذين طُلب منهم القيام بإجازة غير مدفوعة الأجر“.

كما تتيح لمستخدمي بطاقات الائتمان ”الاستفادة من برامج تقسيط دفعات المستحقة عن الأقساط المدرسية ومشتريات المواد الغذائية دون فوائد أو رسوم لمدة تصل إلى ستة أشهر“.

تمويل الأعمال

وأتاحت المبادرة إمكانية تأجيل سداد الأقساط لمدة 3 أشهر، دون فوائد أو رسوم، بناءً على طلب العملاء الحاصلين على تسهيلات تمويل الأعمال، وتخفيض الحد الأدنى للرصيد الشهري المطلوب لحساب الأعمال إلى 10 آلاف درهم.

كما منحت المبادرة جميع مشتري المنازل لأول مرة فرصة الاستفادة من زيادة قدرها 5% في نسبة التمويل إلى القيمة والاسترداد الكامل لرسوم معالجة الطلب.

حجوزات السفر

وتشمل التسهيلات الممنوحة من البنوك المشاركة لعملائهم الذين قد يحتاجون إلى إلغاء حجوزات السفر الخاصة بهم، والتي جرى إجراؤها عبر بطاقات الائتمان والخصم، استرداد رسوم المعاملات بالعملات الأجنبية التي فرضها البنك.

كما تتيح المبادرة للعملاء الأفراد استرداد الرسوم على عمليات السحب النقدي التي تتم باستخدام بطاقات الخصم على جميع أجهزة الصراف الآلي حتى غير التابعة منها لبنك المتعامل وفي جميع أنحاء الدولة.

يشارك في المبادرة بنوك رئيسية في دبي وهي: مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق، وبنك دبي التجاري.