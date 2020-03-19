السودان يعين محافظا جديدا للبنك المركزي

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

قال مكتب رئيس الوزراء السوداني، في بيان اليوم الخميس، إنه قرر تعيين محمد الفاتح زين العابدين، محافظا للبنك المركزي. وعين رئيس الوزراء أيضا محمد أحمد بشرى بدوي نائبا لمحافظ بنك السودان المركزي.