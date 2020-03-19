 السودان يعين محافظا جديدا للبنك المركزي – إرم نيوز‬‎

السودان يعين محافظا جديدا للبنك المركزي

السودان يعين محافظا جديدا للبنك المركزي

المصدر: رويترز

قال مكتب رئيس الوزراء السوداني، في بيان اليوم الخميس، إنه قرر تعيين محمد الفاتح زين العابدين، محافظا للبنك المركزي.

وعين رئيس الوزراء أيضا محمد أحمد بشرى بدوي نائبا لمحافظ بنك السودان المركزي.

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