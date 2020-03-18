 البنك الدولي يعلن عن أول حالتي إصابة بكورونا.. ويستعد للمزيد – إرم نيوز‬‎

البنك الدولي يعلن عن أول حالتي إصابة بكورونا.. ويستعد للمزيد

البنك الدولي يعلن عن أول حالتي إصابة بكورونا.. ويستعد للمزيد

المصدر: رويترز

قال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، اليوم الأربعاء، في مذكرة إلى العاملين، حصلت عليها رويترز، إن اثنين من موظفي البنك في واشنطن جرى تشخيص إصابتهما بفيروس كوفيد-19 (كورونا المستجد) السريع الانتشار.

وأضاف مالباس أن هاتين هما أول حالتين يجري تشخيصهما في البنك الدولي ومنظماته الشقيقة، لكن المزيد من الحالات من المحتمل أن يجري تشخيصها في الأيام والأسابيع المقبلة.

ونصح البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، يوم الجمعة، العاملين في مقر كل منهما والمتعاقدين بالعمل من المنزل، بعد أن جرى تشخيص إصابة موظف بصندوق النقد بفيروس كوفيد-19 .

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
البنك الدولي
تاغ
تفشي كورونا
فيروس كورونا
تاريخ النشر
تاريخ التحديث