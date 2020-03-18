 منها تأجيل أقساط القروض 6 أشهر.. ”المركزي العماني“ يطلق حزمة إجراءات لاحتواء تداعيات ”كورونا“ – إرم نيوز‬‎

منها تأجيل أقساط القروض 6 أشهر.. ”المركزي العماني“ يطلق حزمة إجراءات لاحتواء تداعيات ”كورونا“

منها تأجيل أقساط القروض 6 أشهر.. ”المركزي العماني“ يطلق حزمة إجراءات لاحتواء تداعيات ”كورونا“

المصدر: فريق التحرير

أطلق البنك المركزي العماني، اليوم الأربعاء، حزمة إجراءات تحفيزية واحترازية في ظل الظروف الراهنة، مع تفشي فيروس كورونا، تضمنت الاستجابة لطلبات تأجيل سداد أقساط القروض لمدة 6 أشهر، خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وقال المركزي، إن حزمة الإجراءات الجديدة من المتوقع أن توفر سيولة إضافية متاحة في حدود 8 مليارات ريال عماني، بهدف احتواء تداعيات الوضع الراهن.

ودعا المركزي العماني، في بيان، البنوك إلى إعفاء القروض المرتبطة بتمويل مشاريع حكومية من التصنيف الائتماني لمدة 6 أشهر، والتعامل بمرونة مع القروض المرتبطة بالمشاريع الحكومية.

وشملت الإجراءات -أيضا- تسهيل الإقراض للقطاعات الإنتاجية بما فيها خدمات الرعاية الصحية، وخفض نسبة رأس المال الوقائي بنسبة 50%‎، ورفع نسبة التسليف بمقدار 5%.

وطالب المركزي، البنوك بـ“النظر في تخفيض الرسوم الحالية المفروضة على مختلف الخدمات المصرفية وعدم إضافة أي رسوم جديدة خلال العام 2020″.

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