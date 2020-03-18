مصرف الإمارات المركزي يستحدث تدابير لحماية الحسابات الخاملة

أعلن مصرف الإمارات المركزي، اليوم الأربعاء، عن استحداث تدابير لحماية أموال البنوك الخاصة بـ“عملاء خاملين“.

وأضاف المصرف، في بيان، أن البنوك ملزمة بفصل الحسابات الخاملة وتمكين العملاء أو ورثتهم الشرعيين من استلام الأرصدة المتوافرة في أي وقت.

ووفق وكالة أنباء الإمارات الرسمية ”وام“، فإن النظام الجديد ”يهدف إلى إرساء إطار عام لضبط وحماية الأموال في الحسابات الخامدة في البنوك، ويتوقع أن تكون لدى البنوك سياسات وإجراءات حوكمة ملائمة، يتسنى من خلالها التحقق من أن الأموال المتوافرة في الحسابات الخامدة محتفظ بها على نحو سليم وآمن، وأنها متاحة ومتوافرة وقت ما يطلب العميل سدادها“.

وذكر البيان أنه ”في حال بقاء العميل مصنفا كـ(عميل خامد) لمدة 5 سنوات من تاريخ آخر معاملة على حسابه، يجب عندئذ تحويل الأموال ذات الصلة المتوافرة في حسابه إلى المصرف المركزي لحمايتها“.

ولا يؤثر هذا الإجراء على الملكية، وستظل الأموال التي يكون تم تحويلها إلى المصرف المركزي متوافرة على الدوام للمطالبة باستردادها، في أي وقت، بواسطة العميل الخامد أو ورثته الشرعيين، من خلال بنكه.