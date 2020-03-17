خفض المركزي المصري ”الطارئ“ لسعر الفائدة يزيد ضغط نزوح الأموال

أدى خفض البنك المركزي المصري المفاجئ لأسعار الفائدة بهدف احتواء التداعيات الاقتصادية لوباء فيروس كورونا إلى تفاقم الضغوط على أوراق الدين في البلاد، إذ يواصل حائزو أوراق الدين الحكومي التخلص منها في الأسواق العالمية.

وقلص البنك المركزي المصري سعر الفائدة الرئيس 300 نقطة أساس خلال اجتماع استثنائي، أمس الاثنين، قائلًا إنها خطوة ”استباقية“ لدعم الاقتصاد.

وسجلت مصر 166 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى الآن.

ومن المتوقع أن يضر التفشي، الذي يصيب الاقتصاد العالمي بالشلل في قطاع السياحة الحيوي بالنسبة لمصر، والذي يسهم بنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي.

لكن خطوة البنك المركزي تضيف مزيدًا من الضغوط على أوراق الدين الخارجي المصرية، والتي تعاني منذ نهاية شباط/فبراير الماضي في إطار موجة بيع بالأسواق الناشئة عمومًا.

وكتب الاقتصادي لدى المجموعة المالية ”هيرميس“، محمد أبو باشا، اليوم الثلاثاء:“شهدت السوق على الأرجح بعض النزوح الملحوظ في الأسبوعين الأخيرين“، وهو ما تجلى في تراجع الجنيه المصري 1.3% مقابل الدولار.

وأضاف:“نعتقد أن تلك التدفقات النازحة، والمدفوعة بعزوف عالمي عن المخاطرة، ستستمر وربما في حقيقة الأمر تتسارع على المدى القصير في ضوء تنامي الضبابية“.

وتراجعت أحجام بيع أذون الخزانة في عطاءات البنك المركزي بشكل حاد منذ أوائل شباط/فبراير الماضي.

ولم يبع البنك سوى أذون خزانة بقيمة 92 مليون جنيه مصري (5.86 مليون دولار) لأجل 91 يومًا في عطاء، أمس الاثنين، انخفاضًا من 1.5 مليار جنيه في عطاء مماثل في 28 كانون الثاني/يناير الماضي، ويشارك في العطاءات مستثمرون مصريون وأجانب.

وارتفعت عوائد السندات الدولية المستحقة في 2040 بواقع 15 نقطة أساس، اليوم، بينما زادت عوائد السندات الدولارية البحرينية ذات التصنيف المماثل استحقاق 2047 خمس نقاط أساس. وتراجعت الأوراق المصرية المقومة بالدولار الأمريكي استحقاق 2029 نحو 15 نقطة أساس أيضًا، بينما شهدت نظيراتها من البحرين تحسنًا طفيفًا.

وقالت المديرة التنفيذية لأدوات الدخل الثابت لدى أرقام كابيتال في دبي، زينة رزق:“خفض البنك المركزي على غير المتوقع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس، مما نجمت عنه موجة بيع لكل من السندات المحلية والدولية، يجعل ذلك الدين المحلي أقل جاذبية مما قد يسرع نزوح المحافظ.“

وتعاني أسواق الأسهم أيضًا في مصر، حيث هوى المؤشر الرئيس أكثر من 30 % منذ أواخر شباط/فبراير، عندما تنامت مخاوف فيروس كورونا.

واليوم، تراجع مؤشر الأسهم القيادية 2.4%، إذ نزل 25 من 30 سهمًا عليه، ليختم اليوم عند أدنى مستوياته منذ الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2016، وهو اليوم الذي خفضت فيه مصر قيمة العملة في مستهل برنامج إصلاح اقتصادي مدته 3 سنوات بدعم من صندوق النقد الدولي.

وبحسب رزق، فإن ”الضغط على ميزان المعاملات الجارية المصري، بسبب التراجع في السياحة، وعلى حسابها الرأسمالي، بسبب نزوح المحافظ، قد يضعف العملة المحلية أيضًا“.

فالحيازات الأجنبية للدين الحكومي المصري، بما في ذلك الأذون والسندات، شهدت تصاعدًا على مدار السنوات القليلة الماضية بعد أن خفضت مصر قيمة عملتها وشرعت في إجراءات تقشفية لخفض العجز.

وقال بعض المحللين، إن أسعار الفائدة على الدين المحلي لا تزال مرتفعة، رغم تخفيضات البنك المركزي.

وتضررت سوق السندات الحكومية المحلية في مصر في ظل بحث المستثمرين عن العوائد في عالم تدفع فيه البنوك المركزية أسعار الفائدة إلى أقل من أي وقت مضى.

وبلغت حيازات الأجانب من أذون الخزانة 289.43 مليار جنيه في نهاية كانون الثاني/يناير، ارتفاعًا من 532 مليونًا في نهاية حزيران/يونيو 2016، أي قبل فترة قصيرة من خفض مصر قيمة عملتها في إطار حزمة الإصلاحات الاقتصادية المدعومة من صندوق النقد.