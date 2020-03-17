مصرف البحرين المركزي يطالب البنوك بتأجيل أقساط القروض 6 أشهر

قال مصرف البحرين المركزي اليوم الثلاثاء، إنه يجب على البنوك وشركات التمويل والتمويل متناهي الصغر، عرض تأجيلات لمدة ستة أشهر للأقساط على المقترضين المتأثرين بفيروس كورونا.

وأضاف المصرف في تعميم صادر عنه، أنه يتعين أن تكون التأجيلات بغير رسوم وبغير زيادة في أسعار الفائدة، إلا في حالة موافقة المقترضين على مدة أقصر.

وذكر المصرف أيضا، إنه سيقدم للبنوك العاملة بقطاع خدمات الأفراد ترتيبات تيسيرية لإعادة الشراء (ريبو) تصل إلى ستة أشهر بنسبة 0% على أساس كل حالة على حدة.

وقلص نسبة احتياطي السيولة للبنوك العاملة في تقدم خدمات الأفراد إلى 3% من 5%.