مركزي البحرين يخفض سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس

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خفض مصرف البحرين المركزي سعر فائدته الأساسي بواقع 75 نقطة أساس اليوم الاثنين، مقتفيا أثر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي خفض أسعار الفائدة لديه إلى ما يقرب من الصفر قبل يوم من أجل دعم الاقتصاد في ظل انتشار وباء فيروس كورونا. وخفض مصرف البحرين المركزي سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة وعلى ودائع…