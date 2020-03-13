إغلاق بنوك لبنان غدا للتطهير.. و“المركزي“ يوصي بأولوية التمويل لمواجهة كورونا

أعلنت جمعية المصارف اللبنانية، اليوم الجمعة، إن بنوك البلاد ستُغلق غدا السبت بهدف اتخاذ خطوات لتطهير الأفرع، ومنع انتشار فيروس كورونا.

وسجل لبنان حتى الآن 77 حالة إصابة بالفيروس وثلاث حالات وفاة، وفقا لوزارة الصحة.

وفي بيان منفصل، طالب حاكم مصرف لبنان المركزي، البنوك التجارية بمنح أولوية لتحويلات النقد الأجنبي المخصصة؛ لشراء إمدادات طبية مطلوبة لمكافحة فيروس كورونا.

ويكابد لبنان نقصا حادا في العملة الصعبة أدى لأن تفرض البنوك التجارية ضوابط صارمة على تحويل الدولار إلى الخارج، وقيودا أدت إلى إبطاء الواردات، وتركت المستشفيات عرضة لعجز متزايد.