إيران تطلب 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لمكافحة كورونا

طلبت إيران تمويلا طارئا من صندوق النقد الدولي لمكافحة تفشي فيروس كورونا في البلاد، وفق قول وزير الخارجية محمد جواد ظريف في تغريدة على تويتر اليوم الخميس.

وأعلنت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، أن البلدان المتضررة من فيروس كورونا ستحصل على دعم عبر أداة التمويل السريع.

وكتب ظريف ”طلب بنكنا المركزي استخدام هذه الآلية على الفور“.

وكتب محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، على ”انستغرام“ أنه ”طلب في خطاب موجه لمديرة صندوق النقد الدولي خمسة مليارات دولار من صندوق طوارئ أداة التمويل السريع للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا”.