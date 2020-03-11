المصرف المركزي في شرق ليبيا يقول إنه لن يقرض الحكومة الموازية مجددا

أعلن المصرف المركزي التابع لحكومة ليبيا الموازية في شرق البلاد عام 2014، أنه لم يعد بمقدور الحكومة اقتراض أموال منه إلا لدفع رواتب موظفي الدولة، مشيرا إلى أن شرق البلاد ربما يواجه مشكلات مالية كبيرة.

وقال المصرف يوم الإثنين، إن حكومة بنغازي لا يمكنها الاستمرار في الاقتراض منه، وإنه يتعين عليها البحث عن مصادر بديلة لتمويل الميزانية.

وفي وقت لاحق، أوضح البنك أن هذا لن يؤثر على اقتراض الحكومة لتغطية أجور العاملين في القطاع العام، لكنه يجب على الحكومة إمداده بالبيانات المتعلقة بهذه الرواتب.

وفي السنوات الأخيرة، تأتي أغلب إيرادات الدولة من مبيعات قطاع الطاقة التي تجريها المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا التي تنتج في الغالب من حقول نفط في مناطق خاضعة لسيطرة قوات الشرق، لكنها تتمركز في طرابلس.

وتذهب تلك الأموال إلى المصرف المركزي الليبي لحكومة طرابلس، والذي يقول إنه لا يزال يدفع رواتب القطاع العام في شتى أنحاء البلاد للموظفين المعينين قبل 2014، وهو عام ظهور حكومة الشرق الموازية.

وقال المصرف المركزي في الشرق: إنه يدفع الآن جميع رواتب القطاع العام في شرق البلاد. ولم يرد المصرف المركزي الليبي الذي مقره طرابلس على الفور على طلبات للتعقيب.

ومنذ 2014، عين الشرق آلاف الجنود والموظفين لدى الدولة لتسكين الوظائف بوزارات حكومته، والذين تدفع رواتبهم. وجمعت ديونا بمليارات الدولارات لتمويل هذا، أغلبها من خلال المصرف المركزي الخاص بها.

وقال محافظ المصرف المركزي في الشرق العام الماضي إنه ينفق 400 مليون دينار ليبي (289.39 مليون دولار) شهريا على رواتب القطاع العام والخدمات الأساسية، والدولار يساوي 1.3822 دينار ليبي.