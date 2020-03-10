المصارف اللبنانية توافق على تخفيف قيود على العمليات النقدية بالليرة

المصدر: أ ف ب

وافقت المصارف اللبنانية اليوم الثلاثاء، إثر اتفاق مع النائب العام التمييزي، على تخفيف بعض القيود المفروضة منذ أشهر على العمليات النقدية وسحب الليرة اللبنانية دون أن تتطرق إلى عمليات السحب بالدولار الأمريكي.

وتفرض المصارف منذ شهر أيلول/سبتمبر من العام الماضي، إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الأموال خاصة بالدولار، وبات يُسمح للمواطن مؤخرا في بعض المصارف بسحب 100 دولار أسبوعيا، كما منعت البنوك التحويلات المالية إلى الخارج.

وعقد النائب العام التمييزي القاضي ”غسان عويدات“ والنائب العام المالي القاضي ”علي إبراهيم“ اليوم الثلاثاء، اجتماعين مع الممثلين القانونيين للمصارف اللبنانية وجمعية المصارف، تم خلالهما ”وضع قواعد تحمي حقوق المودعين“ على أن يتم العمل بها لمدة عام، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

ويحق للمودعين الحصول على مبلغ شهري لا يقل عن 25 مليون ليرة لبنانية، بحسب الاتفاق الذي لم يتطرق إلى عمليات السحب من الودائع بالدولار.

وأوضح مصدر قضائي، أنه سيتم البحث في عمليات الدفع بالدولار مع حاكم مصرف لبنان ”لاتخاذ مزيد من التدابير“.

وتنص القواعد الجديدة على ”تمكين الموظفين من سحب كامل معاشاتهم بالعملة الوطنية نقدا، ودون أي تقسيط“، وتتيح التحويلات إلى الخارج لـ“تأمين أقساط التعليم وتكاليف الطبابة والاستشفاء وتسديد الضرائب وكل ما هو ضروري“.

وتلتزم المصارف وفق الاتفاق، ”عدم تحويل أموال المودعين من الدولار إلى العملة الوطنية دون رضى العميل“، كما يجدر بها ”دفع كامل المبالغ المحولة من الخارج وعدم حجزها أو حجز جزء منها بأي حال من الأحوال“.

وتأتي القواعد الجديدة بعد أيام على قرار للنيابة العامة المالية بوضع إشارة ”منع تصرف“ على أصول 20 من كبرى المصارف ورؤساء مجالس إدارتها كان الهدف منه الضغط على البنوك لتحسين تعاملها مع صغار المودعين.

إلا أن قرار ”منع التصرف“ لم يستمر كثيرا، بعدما أثار غضب المصارف وقوى سياسية عدة، فبادر النائب العام لدى محكمة التمييز إلى تجميده مبررا خطوته بالخشية من أن يسهم التدبير بـ“إدخال البلاد والقطاعات النقدية والمالية والاقتصادية في الفوضى“.

وخلال الأشهر الماضية، تحولت المصارف إلى ميدان إشكالات بين مواطنين يطالبون بأموالهم وموظفين ينفذون القيود المشددة، ويحمّل مواطنون وسياسيون المصارف جزءا من مسؤولية التدهور الاقتصادي المتسارع، الأسوأ في تاريخ لبنان الحديث.

وتوالت الاتهامات بتحويل أصحاب المصارف وسياسيين ومتمولين مبالغ ضخمة إلى الخارج مع بدء حركة الاحتجاجات ضد السلطة في 17 من شهر تشرين الأول/أكتوبر وحتى نهاية العام 2019، وتحديدا خلال أسبوعين، أغلقت فيهما المصارف أبوابها إثر بدء التظاهرات.

واستمعت النيابة العامة المالية الأسبوع الماضي لإفادات 15 مسؤولا مصرفيا في شأن تحويل 2.3 مليار دولار إلى الخارج.