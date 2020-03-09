بنك ماليزي يتيح لعملائه الإيرانيين إصدار بطاقات خصم خاصة

يتيح بنك ماليان بانكينج بيرهاد (مايبانك)، أكبر بنوك الإقراض الماليزية، لعملائه الإيرانيين إصدار بطاقات خصم لاستخدامها محليا في تعاملات الرنجيت وهو ما يمثل بالنسبة لهم فرصة لالتقاط الأنفاس بعد أن هددت بنوك أخرى بإغلاق حساباتهم.

وفي العام الماضي، أرسلت مجموعة (سي.آي.إم.بي) جروب هولدنجز الماليزية وبنك (آر.اتش.بي) إخطارات بإغلاق الحسابات إلى العديد من العملاء الإيرانيين، وذلك في علامة على أن العقوبات الأمريكية لها تأثير بعيد المدى على مواطني الجمهورية الإسلامية.

وبعد أن نشرت رويترز تقريرا عن الإغلاق، قال رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد إن حكومته مجبرة على ”جعل الأمور صعبة“ على الإيرانيين الذين يعيشون في البلد الآسيوي.

ومنذ كانون الثاني/ يناير، يتيح بنك مايبانك للإيرانيين إصدار بطاقات سحب محلية لا تحمل شعاري فيزا أو ماستركارد؛ ما يعني أنه لا يمكن استخدامها في التعاملات الدولية وذلك حسب ما قال العديد ممن استلموا البطاقات.

وقال متحدث باسم مايبانك ”إن (البطاقات) تصدر لتمكين هذه المجموعة من العملاء من القيام بالعمليات البنكية والتحويلات اليومية على نحو ملائم وألا يقتصر الأمر فقط على خدمات الفروع“.

ولم يفسر المتحدث القيود على استخدام البطاقات. وكان بعض الإيرانيين قالوا في السابق، إن البنك أبلغهم بأنهم لن يتمكنوا من استبدال أو تجديد بطاقات الخصم أو الائتمان إذا فقدوها أو انتهت فترة العمل بها.