مصرف البحرين المركزي يوجه بتخفيف شروط الإقراض بسبب فيروس كورونا

أصدر مصرف البحرين المركزي، اليوم الخميس، تعميمًا للبنوك والشركات المالية، بضرورة دراسة إعادة الجدولة أو تأجيل أقساط القروض، في ضوء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال المركزي، إنه حث المؤسسات المالية على تقليص معدلات الربح والفائدة والرسوم والعمولات، أو أي إجراءات أخرى للعملاء المتأثرين بانتشار الفيروس المستجد.

ويوم الثلاثاء الماضي، خفض المركزي البحريني أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة، متجاوبًا مع قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لتفشي كورونا.

ويوم أمس الأربعاء، قالت وكالة ”ستاندرد اند بورز“ للتصنيف الائتماني، إن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا خارج الصين يزيد من المخاطر على الاقتصادات العالمية والأسواق الائتمانية، كما يعمق اهتزاز الثقة في الأسواق المالية.

وظهر فيروس كورونا المستجد في مدينة ووهان الصينية، لأول مرة في الـ12 من شهر ديسمبر/كانون أول من العام 2019، إلا أن بكين كشفت عنه رسميًا منتصف شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

ونهاية شهر يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقًا في عدة بلدان؛ ما تسبب بحالة رعب سادت العالم أجمع.