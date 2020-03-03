صندوق النقد والبنك الدولي يتحولان إلى ”ترتيبات افتراضية“ لاجتماعات الربيع بسبب فيروس كورونا‎

قال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اليوم الثلاثاء، إنهما سيعقدان اجتماعاتهما الربيعية عبر وسائط ”افتراضية“ بدلا من اللقاء المباشر، مشيرين إلى بواعث قلق إزاء الانتشار السريع لفيروس كورونا.

وفي العادة يشارك حوالي عشرة آلاف من المسؤولين الحكوميين والصحفيين ورجال الأعمال وممثلي المجتمع المدني من أرجاء العالم في اجتماعات الربيع للمؤسستين الماليتين الدوليتين، التي من المقرر هذا العام أن تعقد في الفترة من 17 إلى 19 أبريل نيسان، في منطقة مزدحمة وسط العاصمة الأمريكية حيث توجد مقراتهما.

وقال رئيسا المؤسستين في بيان مشترك ”بالنظر إلى بواعث قلق متنامية مرتبطة بالفيروس، اتفقت إدارة صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ومجلساهما التنفيذيان على تنفيذ خطة مشتركة لتعديل اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي للعام 2020 إلى ترتيبات افتراضية“.

وحذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوم الإثنين، من أن تفشي فيروس كورونا يزج الاقتصاد العالمي إلى أسوأ تراجع له منذ الأزمة المالية التي ضربت العالم قبل أكثر من عشر سنوات.

وقالت كريستالينا جورجيفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد وديفيد مالباس رئيس البنك الدولي، إن هدفهما هو خدمة أعضاء المؤسستين بفاعلية مع ضمان صحة وسلامة المشاركين والعاملين.

وقالا إن المؤسستين ستستخدمان قدرات اتصال مرتبطة بتكنولوجيا المعلومات وقدرات اتصال افتراضية لعقد المشاورات الأساسية بشأن السياسات.

وأضافا: ”مع هذه الصيغة المعدلة، نحن على ثقة بأن دولنا الأعضاء سيكون بمقدورها التواصل بشكل فعال بشأن القضايا الاقتصادية العالمية الملحة في اجتماعات الربيع هذه“.

وحذر صندوق النقد في الأيام الماضية من ضرر اقتصادي أشد بفعل انتشار فيروس كورونا خارج الصين وخفض توقعاته للنمو العالمي للعام 2020.

وسبق أن ألغت المؤسستان الدوليتان اجتماعاتهما السنوية في العاصمة الأمريكية بعد هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001. وانعقدت الاجتماعات في نوفمبر تشرين الثاني من العام نفسه في أوتاوا بكندا.