السودان.. بنوك تستعد لإطلاق أنظمة فيزا للمدفوعات‎

قال مسؤول في البنك المركزي وشركة فيزا الأمريكية للخدمات المالية إن بضعة بنوك في السودان تستعد لإطلاق أنظمة فيزا للمدفوعات، بينما تسعى البلاد إلى تطوير قطاعها المالي في أعقاب عقود من العزلة.

وقال عمر عمرابي رئيس الخدمات المصرفية الإلكترونية في بنك السودان المركزي، إن بنك الخرطوم وبنك قطر الوطني ويونايتد كابيتال بنك (بنك المال) تلقت موافقة على بدء استخدام الأنظمة التي من المتوقع أن يتم إطلاقها في حوالي ثلاثة أسابيع.

وأضاف أن ستة بنوك أخرى تقدمت بطلبات للحصول على موافقة وتنتظر ردا.

والصفقات التجارية والمالية في السودان تقيدها عقوبات وإدراج البلاد في القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب في 1993.

ورفعت العقوبات في 2017 وأشارت الولايات المتحدة إلى أن السودان سيجري رفعه من قائمة الإرهاب في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير العام الماضي، لكنها لم تقدم إطارا زمنيا.

وما زال إدراج السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب يردع الكثير من المستثمرين الأجانب والبنوك عن القيام بأنشطة في السودان، وتمنع واشنطن التمويل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لحين رفع البلاد من تلك القائمة.

ويعانى السودان أيضا من نقص في السيولة بينما تخضع تحويلات العملة الأجنبية لرقابة صارمة.

وقالت فيزا في بيان: ”نحن نعمل بشكل وثيق مع المؤسسات المالية المعنية في السودان للسير قدما في استحداث حلول فيزا للمدفوعات في البلاد“.

وفي البداية من المتوقع أن تكون أنظمة فيزا مقصورة على المدفوعات بالعملة الأجنبية وبحد أقصى ثلاثة آلاف دولار وهو الحد الأقصى لكمية النقد الأجنبي التي يسمح للمسافرين بأخذها إلى خارج البلاد.

وقال عمرابي إن أول ماكينات للصرف الآلي للسحوبات الدولية سيجري تركيبها في فنادق.