صندوق النقد: محادثات لبنان ”مثمرة“ ومستعدون لإسداء مزيد من النصح

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، إن فريقًا من خبرائه أجرى على مدى 5 أيام محادثات ”قيمة ومثمرة“ مع السلطات اللبنانية بخصوص خططها للتعامل مع تحديات الديون والاقتصاد، وإنه ”على أهبة الاستعداد لإسداء مزيد من المشورة الفنية“.

وفي بيان صدر بعد زيارة الخبراء لبيروت بين العشرين والرابع والعشرين من فبراير /شباط، قال جيري رايس المتحدث باسم الصندوق، إن الفريق التقى برئيس الوزراء حسان دياب ونائبه، ومحافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ومسؤولين آخرين.

وخلا بيان الصندوق من أي ذكر لإعادة هيكلة الدين أو إمكانية أن يقدم صندوق النقد مساعدة مالية للبنان.