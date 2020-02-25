بنك ”الدوحة“ يوقف التوزيعات النقدية عن الأسهم بسبب تراكم الخسائر

أوقف ”بنك الدوحة“ القطري دفع التوزيعات النقدية عن الأسهم لحامليها، بسبب تراكم الخسائر للربع الرابع على التوالي.

ونقلت وكالة ”بلومبيرغ“ الاقتصادية الأمريكية عن الرئيس التنفيذي للبنك، راغافان سيثارامان، قوله إن البنك ”واثق بأنه سيعاود الدفع للمساهمين عندما يصبح ذلك مناسبا“.

وكان بنك الدوحة أعلن أن عائد أسهمه عن عام 2019 هو صفر، وأن التركيز حاليا هو على تعزيز رأس المال والاحتياطيات.

وأشارت ”بلومبيرغ“ إلى أن الخسائر الربعية لبنك الدوحة تحققت من ارتفاع الاحتياطيات الإجبارية لتغيطة المخاطر، وتفاقم الخلل التشغييلي لأعلى مستوياته.

وكانت خسائر بنك الدوحة عن عام 2018 بلغت 132 مليون دولار؛ ما اضطره لخفض رأسماله الى النصف.

يشار الى أن مجلس إدارة البنك يضم أربعة من الأسرة الحاكمة برئاسة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني.