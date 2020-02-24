”مبادلة“ الإماراتية تستثمر مليار دولار في صندوق تدعمه باريس

قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير، إن شركة مبادلة للاستثمار المملوكة لحكومة أبوظبي ستستثمر مليار يورو؛ ما يعادل 1.08 مليار دولار، في صندوق استثمار جديد تدعمه الحكومة الفرنسية، ويهدف إلى مساعدة الشركات هناك.

وأشار إلى أن كلا من مبادلة وبنك الاستثمار المدعوم من الحكومة الفرنسية ”بي.بي.آي فرانس“ سيتعهدان بتقديم مليار يورو للصندوق المزمع إطلاقه الشهر المقبل.

وأضاف الوزير لومير للصحفيين خلال زيارة لأبوظبي، أن التزامات إضافية من مؤسسات استثمارية، مثل شركات التأمين، ستزيد إجمالي حجم الاستثمارات إلى 4 مليارات.

وأوضح الوزير الفرنسي أن ”أول صندوق استثماري سيادي أجنبي سيستثمر في الصندوق الفرنسي هو الصندوق التابع لأبوظبي“، مبينا أن ”هذا يبعث إشارة قوية كون صندوق أبوظبي سيستثمر مليار يورو“.

وكان بنك ”بي.بي.آي فرانس“ قال إنه يطمح في النهاية لجمع ما يصل إلى 10 مليارات يورو للصندوق، الذي سيستخدم لدعم رأس مال الشركات الفرنسية، التي تواجه حملات من مستثمرين نشطاء أو تجري تعديلات على نماذج أعمالها التجارية أو قاعدة حاملي الأسهم الخاصة بها.

وأشار البنك في عرضه الترويجي للصندوق على المستثمرين الخارجيين إلى أنه سيوظف رأس المال في 15 شركة تقريبا في غضون نحو 10 سنوات.

وقالت شركة مبادلة إنها ترى ”فرصا استثمارية جذابة في السوق الفرنسية“، مشيرة، في بيان، إلى أن الصندوق سيستثمر في شركات ”تحقق عوائد مجزية“.