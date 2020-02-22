المدعي العام الأمريكي يتمسك بحضور ”خلق بنك“ التركي جلسات محاكمته بتبييض 20 مليار دولار

رفض المدعي العام الأمريكي في مكتب مانهاتن بنيويورك طلب مكتب للمحاماة بأن ينوب عن المصرف التركي ”خلق بنك“ في حضور جلسات المحاكمة المستمرة منذ أربعة شهور، والتي ألقت على البنك ست تُهم بينها التدليس وتبييض الأموال واختراق نظم مقاطعة إيران.

ونقل موقع إخباري أمريكي مختص بالشؤون القانونية أن مكتب المحاماة ”كينغ آند سبالدنغ“ طلب أن ينوب عن البنك الحكومي التركي الذي توقف مؤخرا عن حضور جلسات المحاكمة، لكن الادعاء العام رفض الطلب وأصر على حضور ممثلي ”خلق بنك“ المتهم بتبييض أموال لصالح إيران تصل بحدود 20 مليار دولار، كما قال التقرير.

وكان أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي فتحوا تحقيقا في معلومات تفيد بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التدخل شخصيا لوقف محاكمة البنك التركي المعروف بأنه ذو صلة بالمصالح الشخصية والعائلية لأردوغان.