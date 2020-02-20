”مصارف لبنان“ تدعو لحل سريع لاستحقاقات السندات الدولية

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قال رئيس جمعية مصارف لبنان، اليوم الخميس، إنه طلب من رئيس البلاد التعامل مع قضية السندات الدولية بطريقة فنية وحثه على إيجاد حل سريع لأن تراجع أسعار السندات يكبد البنوك اللبنانية خسائر مما يزيد الضغوط عليها. وقال سليم صفير بعد اجتماعه مع الرئيس ميشال عون في القصر الجمهوري:“تمنينا على الرئيس مقاربة موضوع السندات بشكل تقني…