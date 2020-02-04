المركزي السوداني يخفض سعر الجنيه إلى 49.6 مقابل الدولار

خفض البنك المركزي السوداني، الثلاثاء، سعر صرف الجنيه السوداني إلى 49.6 مقابل الدولار الأمريكي، نزولا من 45 جنيها في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وقال المركزي السوداني في بيان اليوم على موقعه الإلكتروني، إن سعر شراء الدولار سجل 49.6 جنيه، فيما بلغ سعر البيع 49.9 جنيه.

بينما قال مصدر إن الخطوة تأتي لتقريب الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي.

وذكر المصدر أن ”سياسة المركزي السوداني تقوم على منهج السعر المرن المدار، الذي يسمح للسعر الرسمي بالتحرك لتقريب الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي“.

في الجهة المقابلة، تصاعدت أسعار بيع الدولار بالأسواق الموازية صباح اليوم، وسجلت 101 جنيها مقارنة مع 100 جنيه ليوم أمس، فيما بلغت أسعار الشراء 99 جنيها.

وأكد تجار عملة، على تزايد معدلات الطلب على النقد الأجنبي بالبلاد، وسط شح في المعروض بما يساهم في رفع الأسعار.

وتوقع عدد منهم استمرار ارتفاع أسعار الصرف، حال لم تتمكن الحكومة السودانية من ضخ مبالغ مقدرة من النقد الأجنبي في المصارف لمقابلة الطلب العالي.

وتواجه الحكومة الانتقالية التي تعينت في أغسطس/ آب الماضي، برئاسة عبدالله حمدوك، عددا من الصعوبات الاقتصادية واختلالات كبيرة في المالية العامة والحسابات الخارجية، والتضخم المرتفع، والعملة مبالغ في قيمتها.