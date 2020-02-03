احتياطيات الجزائر من النقد الأجنبي تهبط 10.6 مليار دولار في 9 أشهر

قال محافظ البنك المركزي الجزائري، اليوم الاثنين، إن الاحتياطيات الأجنبية للجزائر انخفضت 10.6 مليار دولار في الأشهر الـ9 الماضية، وهو ما يزيد من الضغوط المالية الناجمة عن هبوط في إيرادات الطاقة.

وأبلغ بن عبدالرحمن أيمن، وكالة الأنباء الجزائرية أن ”الاحتياطيات الآن 62 مليار دولار“.

وأظهرت بيانات رسمية، أن مجمل الاحتياطيات بلغ 72.6 مليار دولار في نهاية شهر أبريل/نيسان من العام الماضي، انخفاضا من 79.88 مليار دولار في شهر ديسمبر/كانون الأول 2018 و97.33 مليار دولار في نهاية عام 2017 .

والجزائر مصدّر رئيسي للطاقة وتعتمد على مبيعات النفط والغاز في 60% من إيرادات الحكومة، لكن المبيعات هبطت منذ أن بدأت أسعار النفط بالهبوط في عام 2014، وتراجعت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي بأكثر من النصف منذ ذلك الحين.

وقالت الحكومة في شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، إنها تخطط للحصول على قروض خارجية في 2020 وخفض الانفاق الحكومي بنسبة 9.2%، بينما تحاول التغلب على انخفاض في الإيرادات من مبيعات الطاقة.