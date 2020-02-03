”بلومبيرغ“: انفلات التضخم في تركيا يربك إجراءات البنك المركزي

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سجل معدل التضخم في تركيا ارتفاعا مضطردا للشهر الثالث على التوالي، كاسرا بذلك معظم التوقعات الرسمية وفارضا على البنك المركزي التركي أن يراجع إجراءاته الأخيرة بخصوص أسعار الفائد. ونقلت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية اليوم الاثنين، عن بيان لدائرة الإحصاء التركية أن الأسعار الاستهلاكية، ارتفعت في شهر يناير الماضي 12.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ومقارنة…