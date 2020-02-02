مصرف لبنان: الدين العام بالليرة يرتفع 6 مليارات دولار في سنة

ارتفع الدين العام للبنان بالعملة المحلية بنحو 6 مليارات دولار في سنة واحدة، وجاءت معظم الزيادة في سندات الخزينة التي أصدرها بنك لبنان (المصرف المركزي) كوسيلة اقتراض من المصارف والمؤسسات المالية المحلية لتمويل عجز الميزانية.

وأظهرت النشرة الشهرية لبنك لبنان، أن إجمالي الدين العام بالليرة اللبنانية قفز إلى 82.26 مليار ليرة (54.8 مليار دولار) بنهاية شهر تشرين الأول الماضي من نحو 73.31 مليار ليرة (48.8 مليار دولار) بنهاية تشرين الأول عام 2018.

وبينت النشرة التي أوردها بنك لبنان الأسبوع الجاري، أن معظم الزيادة كانت في محفظة سندات الخزينة التي ارتفعت إلى نحو 44.96 مليار ليرة (29.9 مليار دولار) من حوالي 36.63 مليار ليرة (24.4 مليار دولار) في نفس الفترة.

وأشارت إلى أن ديون الحكومة للقطاع المصرفي ارتفعت بشكل طفيف إلى حوالي 26.04 مليار ليرة (17.4 مليار دولار) من 25.04 مليار ليرة (16.7 مليار دولار).

وبالنسبة للدين بالدولار فقد تراجع إلى حوالي 32.5 مليار دولار بنهاية تشرين الأول الماضي من نحو 35.4 مليار دولار بنهاية تشرين الأول عام 2018.

ويعاني لبنان البالغ عدد سكانه نحو 6 ملايين نسمة من تراكم الديون وعجوزات الميزانية، فيما يسعى إلى إجراء إصلاحات اقتصادية شاملة كشرط أساسي للدول المانحة لتنفيذ تعهدها بتقديم معونات مالية تصل إلى 11 مليار دولار.

وأظهر تقرير لمعهد التمويل الدولي في واشنطن، أن لبنان هو ثاني أكبر دولة مستدينة في العالم بعد اليابان نسبة لناتجه المحلي الإجمالي بمقدار 154% بنهاية العام الماضي.