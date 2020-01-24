وزير المالية التركي: الليرة ”تبدو تنافسية“ عند 5.7-5.9 مقابل الدولار

نقلت صحيفة ”نيكي“ عن وزير المالية التركي براءت ألبيرق قوله اليوم الجمعة، إن الليرة التركية ”تبدو تنافسية“ عند مستوى يتراوح بين 5.7 و5.9 مقابل الدولار الأمريكي، مضيفا أن الاستقرار المالي مسألة ”أمن قومي“.

وتسببت أزمة عملة في 2018 في محو نحو 30 % من قيمة الليرة، مما دفع الحكومة لشن حملة على الأسواق المالية عبر استحداث قوانين وقواعد تنظيمية جديدة.

وتهدف الإجراءات الحكومية، التي شملت فرض قيود على الصرف الأجنبي ومتطلبات الاحتياطيات بهدف تعزيز الإقراض، إلى تحقيق استقرار في العملة في الوقت الذي يتعافى فيه الاقتصاد المتعثر من ركود. وتتوقع أنقرة أن يقفز النمو إلى معدل 5 % هذا العام وهو ما يزيد عن ما يتوقعه معظم المحللين.

واليوم، قال ألبيرق إن ”أحدث التطورات في الاقتصاد تُظهر أن العملة عند مستوى تنافسي مقابل الدولار“. وجرى تداول الليرة عند نحو 5.93 اليوم الجمعة.

وأضاف ألبيرق لصحيفة نيكي في مقابلة ”حين نرى التطورات في الواردات والصادرات وكذلك التوازن في عجز ميزان المعاملات الجارية، فإن سعر الصرف يبدو تنافسيا“.

وانخفضت الليرة 11 % في العام الماضي، لأسباب من بينها توغل عسكري لتركيا في سوريا، لتصل خسائرها على مدى عامين إلى 36 %. ويقول متعاملون إن بنوكا حكومية تبيع الدولار لدعم العملة خلال اضطراب السوق.

وردا على سؤال عما إذا كان بيع الدولار وسيلة تدعم بها الحكومة العملة، قال ألبيرق إن ”البنوك الحكومية تسعى إلى تحقيق المصلحة العامة والربحية“، مضيفا أن ”التحول إلى النظام الرئاسي التنفيذي في 2018 جعل البنوك أطرافا أكثر نشاطا في السوق“.

وقال ألبيرق ”جميع البنوك الحكومية، والبنوك الخاصة، والبنك المركزي وغيرها من المؤسسات بدأوا يصبحون لاعبين أكثر نشاطا في هذا الهيكل الجديد كأصحاب مصلحة أقوياء ويتحركون بطريقة أكثر انسجاما وتنسيقا من أجل تحقيق الاستقرار المالي“.

وتابع ”في إطار قواعد السوق الحرة، تسعى البنوك الحكومية إلى تحقيق كل من المصلحة العامة وكذلك الربحية وسيستمر الأمر على هذا النحو“.