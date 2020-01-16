”المركزي المصري“ يقرر تثبيت أسعار الفائدة

قرر البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، الإبقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 12.25، و13.25، و12.75% على الترتيب.

كما قررت لجنة السياسة النقدية للبنك في اجتماعهـا الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 12.75%.

وقالت اللجنة: إن المعدل السنوي للتضخم العام يتسق مع توقعات البنك المركزي.

وفي آخر قراراتها، خفضت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، سعر الفائدة 100 نقطة أساس، بعد أن خفضت السعر بقيمة 150 و100 نقطة أساس في أغسطس/ آب، وسبتمبر/ أيلول على الترتيب.

وتشير البيانات المبدئية إلى استقرار معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.6٪ خلال الربع الثالث من عام 2019، بعدما سجل 5.6٪ خلال العام المالي 2018/2019، وهو أعلى معدل له منذ العام المالي 2007/2008.