ما حقيقة بيع بنك عودة اللبناني لعملياته في مصر؟

نفى البنك المركزي المصري ما تردد في العديد من وسائل الإعلام حول تلقيه طلبا من بنك عودة اللبناني لبيع عملياته في مصر.

وأكد في بيان أن بنك عودة اللبناني يواصل عملياته في مصر، مطالبا وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما تنشر.

وترددت أنباء عن تلقي المجموعة المصرفية اللبنانية ”عودة“ أكثر من عرض لشراء بنك ”عودة مصر“ المملوك لها، لكنها لم تتخذ قرارا في هذا الشأن حتى الآن.

يذكر أن المجموعة أعلنت أنها تعكف على دراسة العروض المقدمة لاتخاذ القرار المناسب، مؤكدة أن العروض لا تعني أن المجموعة اللبنانية لديها نية أكيدة لبيع بنك ”عودة مصر“، لكنها مجرد مقترحات تحت الدراسة من قبل مجلس إدارة المجموعة.